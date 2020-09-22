Вищий антикорупційний суд України заарештував народного депутата Олександра Юрченка на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 3 млн +1656 грн.

Про це повідомив суддя під час засідання, передає "Українська правда".

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала клопотання про утримання під вартою народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабаря і торгівлі законопроєктами.

"У правопорушення немає політичних особливостей або імунітетів, немає і крапка. Загальна мета – жорстка реакція на корупцію у владі. З порушниками закону розмова коротка. І ми з першого дня її проводимо в одному тоні – нульова толерантність, але реакція генерального прокурора відбувається на професійно підготовлених матеріалах кримінального провадження, які надані на вивчення. Наразі вживаються заходи, щодо реалізації цих рішень", – зазначила Генпрокурор.

Жорстка реакція генпрокурора не може не радувати. Після публікації плівок НАБУ стало відомо, що Юрченко потрапив у ВР завдяки Андрію Холодову і є "його людиною", про це раніше повідомляв головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Холодова не збентежило кримінальне минуле майбутнього однопартійця. Хочеться вірити, що при прийнятті подібних рішень народні обранці керуються виключно інтересами держави, а не власною вигодою.

"Сам Холодов зв'язку з Юрченком заперечує. Проте, судячи з розмов підозрюваних на відеозаписах і реального впливу Холодова в Києві і в Офісі президента, версія "співпраці "двох нардепів видається цілком вірогідною. Холодову належить найбільша мережа кіосків в Києві з продажу сигарет. Юрченко за хабар в 13 тис. доларів вніс правки до законопроєкту "Про управління відходами", і просив у детектива НАБУ 3% частки в бізнесі – "шматок великого пирога", – заявив Бутусов.

За інформацією Центру Громадянського Представництва "Життя", НАБУ тривалий час спостерігали за Олександром Юрченком та мають докази, які підтверджують нехитру "роботу" народного депутата, який за рахунок лобістів реєстрував їх законопроєкти.

Разом з Андрієм холодовим саме Юрченко вніс тютюнову правку до законопроєкту №1049, що викликало міжнародний скандал, а також збитки бюджету на 3 млрд грн. В результаті президент України Володимир Зеленський наклав на закон вето.

За цю правку проти Юрченка та Андрія Холодова Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження у зловживанні владними повноваженнями. Про це повідомляє "Радіо Свобода". Журналісти встановили, що Холодов через ряд підставних осіб та номінальних утримувачів пов'язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею сигаретами в кіосках і оптовими поставками тютюнових виробів в точки продажів. Таким чином, автори матеріалу дійшли висновку, що, лобіюючи у Верховній Раді правку, яка збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, Андрій Холодов відстоював свої ж інтереси.

У НАБУ повідомили, що стосовно депутата відкрили кримінальне провадження за статтею про "завершений замах на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем".

"Ми закликаємо народних депутатів у прийнятті своїх рішень керуватися виключно національними інтересами", – підсумували в Центрі Громадянського Представництва "Життя".

Вчора стало відомо, що суд заарештував з можливістю вийти під заставу підозрюваного у хабарництві нардепа Олександра Юрченка. Про це повідомляє Українська правда.

"Обрана запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у вигляді застави в розмірі 3 млн +1656 грн", – зазначив суддя.

Юрченко буде знаходиться під вартою до 9 листопада. У разі внесення застави він повинен буде носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і повідомляти про зміну місця проживання.