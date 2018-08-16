Масова атака на Instagram-акаунти: сотні користувачів постраждали від хакерів

Цього місяця чимало користувачів повідомили про злом їх акаунтів в Instagram. Варто відзначити, що багато атак були практично ідентичні: користувачів викидало з облікових записів, а коли вони намагалися увійти назад, то виявляли, що їх ім'я, фотографія профілю, контактна інформація і опис змінені.

Про це повідомляє Mashable.

Читайте також: Instagram додав нову функцію: тепер соцмережа показує статус

Найчастіше зловмисники міняли картинку профілю на персонажа мультфільмів Disney або Pixar, а акаунт прив'язували до пошти з російським доменом верхнього рівня. На деяких облікових записах хакерам навіть вдалося відключити двофакторну авторизацію.

Низка користувачів повідомила про злом на сайті Mashable, хоча набагато більше скарг було зареєстровано на Reddit і в Twitter. Примітно, що хакери не додавали на зламані облікові записи нові публікації і не видаляли старі. Варто відзначити, що незважаючи на те, що в довідковому центрі Instagram є сторінка про злом акаунтів, вона виявилася бездієвою.



Зловмисники обійшли двофакторний захист в Instagram

Вся ця мішанина, яку Instagram відправляє вам, щоб ви могли повернути свій акаунт, викликає сміх і це лише набір неробочих посилань і автоматичних листів, які нічого не дають,

– написала одна з жертв зловмисників Абігейл Новак.

Ще один користувач заявив, що йому вдалося відновити обліковий запис, але з великими труднощами.

Коли ми дізнаємося, що акаунт був зламаний, ми закриваємо до нього доступ і пропонуємо власнику пройти процес відновлення, щоб він міг скинути пароль і зробити інші необхідні заходи щодо захисту облікового запису,

– прокоментував інцидент представник Instagram.



Instagram пропонує пройти процедуру відновлення акаунту

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно