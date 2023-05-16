Наймасованіша атака Києва, шість збитих "Кинджалів": все про ракетний обстріл 16 травня

Російські окупаційні війська вночі 16 травня масовано атакували Україну. Війська агресора спрямували на українські міста ракети та дрони-камікадзе.

Російські військові спрямували на Україну ракети "Кинджал", "Калібр", С-400 та "Іскандер-М", а також дрони-камікадзе типу "Шахед". Детальніше про те, скільки ракет вдалося збити та які міста були під прицілом ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Коли розпочалася масована атака

Після 2 години ночі в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Після цього з'явилася інформація про пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також "Кинджалів" з території Росії.

Близько 02:52 з'явилися перші повідомлення про звуки вибухів на Київщині, після чого також у Києві. Журналісти 24 Каналу з Києва повідомили, що звуки вибухів були вкрай потужні.

Найбільш масована атака Києва

Речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що 16 травня відбулася найбільш масована атака росіян на Київ. За його словами, ворог застосував і крилаті ракети, і дрони-камікадзе, і ракети балістичного типу.

Він розповів, що падіння уламків ракет зафіксували у Святошинському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському та Оболонському районах.

За його словами, найбільші пошкодження у Солом'янському районі, де загорілось нежитлове приміщення. Також уламки пошкодили цивільні автомобілі.

Столичний мер Віталій Кличко уточнив, що уламки ракети впали на територію зоопарку. Також, за попередньою інформацією, в Солом'янському районі троє потерпілих.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила відразу 6 "Кинджалів" саме по Києву.

У ДСНС показали наслідки нічної атаки на Київ / Фото Павло Петров

Чи постраждали тварини і персонал зоопарку

Віталій Кличко повідомив, що ніхто з тварин та працівників не постраждав внаслідок падіння уламків ракети. Також не було загоряння.

Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали.

Зараз із тваринами проводять антистресові заходи. І сьогодні, як зазвичай, о 10:00 зоопарк відкриється для відвідувачів.

Скільки ракет вдалося збити

У Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 03:30 російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.



Сили ППО знищили всі 18 ракет під час атаки 16 травня / Фото Повітряні Сили ЗСУ

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Шахед", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", SuperCam.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зазначив, що 9 крилатих ракет "Калібр" було знищено на різних напрямках. За його словами, було знищено три ракети С-400 або ж Іскандер-М – зараз їх тип уточнюється. У березні в інтерв'ю 24 Каналу Юрій Ігнат заявляв, що в України не було засобів, щоб збивати ракети такого типу.

Росії не вдалося завдати удару по Черкаській області

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог намагався завдати удару по Черкаській області, однак сили ППО знищили безпілотник противника.

Ігор Табурець зазначив, що внаслідок атаки немає потерпілих чи руйнацій. Водночас від падіння уламків залишилася вирва.



Вирва після падіння уламків дрона в Черкаській області / Фото Ігор Табурець