Масштабна ДТП в окупованому Криму: зіткнулось 5 автівок та мотоцикл

В результаті масштабної ДТП за участі 5 автомобілів та мотоцикла, яка трапилася 8 липня на трасі Сімферополь – Харків, загинуло 3 людини, ще 3 осіб отримали поранення. Серед загиблих – 9-річна дівчинка, яку перевозили на мотоциклі.

Про аварію інформує російське МНС в окупованому Криму.

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Станом на 22:00 повідомлялось про те, що постраждалі у дорожньо-транспортній пригоді за участю п'яти автомобілів і мотоцикла на 634 кілометрі траси Сімферополь – Харків біля села Новоандріївка доставлені в 6 міську лікарню міста Сімферополя.

Вранці 9 липня у кримських ЗМІ, які посилаються на російське МВС у Криму, з’явилась інформація про трьох загиблих внаслідок аварії людей. Стільки ж – отримали травми різного ступеня тяжкості в дорожньо-транспортній пригоді на території Красногвардійського району.

У ніч з 8 на 9 липня в Червоногвардійському районі на трасі Сімферополь - Джанкой сталося ДТП за участю шести транспортних засобів. В результаті ДТП, за попередньою інформацією три людини загинули. Серед загиблих - дев'ятирічна дівчинка. Ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості,

– повідомили в прес-службі.

Достеменно не відомо, що стало причиною масштабної аварії.

Зазначалось, що на місці події працювали служби екстреного реагування. Всього в ліквідації наслідків ДТП були задіяні 24 людини і 9 одиниць техніки в тому числі від МНС 9 людей особового складу та 3 одиниці техніки.