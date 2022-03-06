Важливо дозволяти переживати собі емоції: плакати, агресувати, матюкатися – це нормально. У ДСНС розповіли, як опанувати себе та що робити під час тривожних ситуацій.

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Безпечна поведінка

Є кілька речей, які потрібно пам'ятати – насамперед про безпечну поведінку.

Якщо ви чуєте сирену – необхідно спускатися в укриття. Варто розуміти, як поводитися із небезпечними предметами.

Дихання

Ритм дихання наразі пришвидшується, тому за ним потрібно спостерігати. Намагайтесь дихати животом.

Є кілька дихальних вправ, зокрема "3 – 5 – 7" (на 3 рахунки робимо вдих, на 5 рахунків затримуємо дихання, на 7 – видихаємо).

Вода

Важливим елементом є вода. Слизові оболонки повинні бути завжди вологими. Тому носіть із собою невеличку пляшку води і постійно, по ковтку пийте. Також можна час від часу розсмоктувати цукерки.

Тіло

Важливо звертати увагу на своє тіло. Нам допоможе самомасаж: можна масажувати кінчик носа (там є багато нервових закінчень), вуха. Добре допомагають самообійми.

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Інформаційна гігієна

Варто наголосити на інформаційній гігієні. Можна довіряти лише перевіреним, офіційним джерелам. Давайте собі відпочинок і деякий час не моніторте новини.

Поради психологів, як опанувати емоції: дивіться відео

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Друзі, дуже важливо у цей час подбати про своє ментальне здоров'я і вміти опанувати свої емоції.

Ми записали декілька порад наших психологів ДСНС, щоб допомогти вам у цьому. Тому приємного перегляду.

Розішліть своїм друзям і рідним. Матюкатися – це нормально. Але пам'ятайте, що поряд можуть бути дітки і після нашої з вами перемоги нам ще доведеться їх відучати від усіх поганих слів.

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