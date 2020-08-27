З вересня 2020 року для населення України суттєво зросте ціна на газ. Причиною нібито є подорожчання газу в європейських газових хабах напередодні опалювального сезону. Однак ціна у 4,7 гривні за кубометр з ПДВ та без урахування вартості доставки може бути не остаточною.

Про те, чи буде надалі підвищуватися ціна на газ та від чого вона залежатиме – в ефірі 24 каналу розповів колишній голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"При нинішніх підходах до ціноутворення верхньої межі підвищення немає. Якщо буде збільшуватись ціна на європейському ринку – буде збільшуватись і в Україні", – повідомив він.

Відповідно до цін на європейському ринку підвищення буде значним. До кінця 2020 року ціни будуть зростати ще на десятки відсотків,

– розповів експерт.

Особливого впливу на ціни не матиме й конкуренція між постачальниками газу, вважає Вітренко. У часи відсутності конкуренції було регулювання державних цін на газ, яке означало, що прибуток посередників був мінімальним. Наразі існуватиме конкуренція, яка обмежуватиме цей прибуток. Однак навряд чи він буде на такому маленькому рівні, як під час обмежень державою.

Що може вплинути на зниження цін

"На зниження цін могла б вплинути ефективна боротьба із "Газпромом", тобто протистояння зловживанню з боку цієї компанії. Аби ціна на українському ринку була не за так званою формулою "європейський ринок плюс вартість транспортування", а на рівні "європейський ринок мінус вартість транспортування". Тоді цього підвищення цін на газ можна було б уникнути", – зауважив колишній голова "Нафтогазу".

Довідка. Кабінет Міністрів та "Нафтогаз" безпосередньо не встановлюють ціни на газ для населення з 1 серпня 2020 року.

Потрібно аналізувати, як зробити так, аби "Газпром" менше заробляв на українцях, наголосив Вітренко. Оскільки газ, що постачається в Європу, купує Україна. "Нафтогаз" – це національна компанія, через неефективність управління вона вже є фактично збитковою.

Тобто якщо змусити "Нафтогаз" або якусь іншу компанію продавати блакитне паливо за меншою ціною – це шлях в нікуди,

– додав він.

Вітренко вважає, потрібно зробити так, щоб з одного боку був ефективний ринок, а з іншого – "Газпром" не зловживав своїм панівним становищем на ньому і не заробляв надто багато на українцях. Тоді в ринковий спосіб буде можливо знизити ціни на газ.

Експерт зазначив, що задля вигоди України на "Газпром" можна вплинути за допомогою: