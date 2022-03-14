Вона заявила, що припиняє всі інвестиції в Росію. Також зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки. В компанії підкреслили, що Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія.
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Avon покидає російський ринок
Як повідомили в косметичній компанії, надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде відбуватися з регіонів Центральної Європи.
Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Як ти знаєш, Avon Foundation вже передала 200 000 $ Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura&Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 $,
– йдеться в повідомленні.
Крім того, усі споріднені бренди, що входять до Natura&Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність в Росії й пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.
Які компанії покинули Росію
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
- Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
- PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
- До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
- Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
- Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.
- Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.
- У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
- Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.
До слова, наразі лише близько 35 міжнародних корпорацій зберегли свою присутність на російському ринку, втім, з кожним днем їх стає все менше.
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