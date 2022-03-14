Она заявила, что прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки. В компании подчеркнули, что Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия.

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Avon покидает российский рынок

Как сообщили в косметической компании, в дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет происходить из регионов Центральной Европы.

Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$,

говорится в сообщении.

Кроме того, все родственные бренды, входящие в Natura&Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность в России и пожертвуют по 100 000 долларов в помощь Украине.

Внимание! Avon Украина возобновит гуманитарную помощь, как только появится возможность безопасного доступа работников на склад в селе Счастливом.

Какие компании покинули Россию

Starbucks закрывает кафе.

McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

Присоединились и Mars , Sony и Hugo Boss .

PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

К бойкоту российского рынка присоединилась и ранее заявлявшая Coca-Cola , что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

L'Oreal закрывает магазины.

Lamborghini останавливает деятельность.

Ferrari отказывается производить машины для России.

Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

Американская сеть кофеен, известная своими фирменными пончиками, Dunkin' Donuts приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

К слову, пока только около 35 международных корпораций сохранили свое присутствие на российском рынке , впрочем, с каждым днем ​​их становится все меньше.

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Полный текст сообщения Avon в фейсбуке:

Avon прекращает все инвестиции в Россию и останавливает экспорт продукции из российского завода на все остальные рынки. Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия – все прошлые совместные бизнес-процессы прекращены.

В дальнейшем обеспечение Avon Украина товарами и услугами будет в полном объеме происходить из регионов Центральной Европы.

Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Как ты знаешь, Avon Foundation уже передала 200 000$ Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura&Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000$.

Наши родственные бренды, также входящие в Natura & Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность франшиз в России и пожертвуют по 100 000$ в помощь Украине.

Avon Украина обновит предоставление гуманитарной помощи, как только появится возможность безопасного доступа сотрудников на склад в c. Счастливом.

Поддержка экономики страны – еще один важный приоритет. Мы работаем над возобновлением бизнеса. Сделаем это, чтобы удовлетворить потребности наших представителей и клиентов в Украине.

Мы с тобой! Мы вместе!