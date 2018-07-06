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Microsoft випустила дуже важливе оновлення для Xbox One

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Microsoft випустила дуже важливе оновлення для Xbox One
Microsoft випустила дуже важливе оновлення для Xbox One / unsplash

Компанія Microsoft випустила масштабне оновлення Xbox One. Серед нововведень – оптимізація пошуку, системи зберігання і низка інших функцій. Найцікавіша з нових функцій – FastStart, яка дозволяє запускати гри ще до завершення їх завантаження. Повільний інтернет і пристойний вага вподобаного продукту більше не перешкода. Хоча пощастить далеко не всім.

Про це повідомляє vg247.

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Завдяки функції FastStart обрані (і це дуже важливе "але") ігри будуть доступні для запуску набагато раніше, ніж закінчиться їх скачування. Запатентована технологія вибирає найбільш важливі файли і завантажує їх в першу чергу. В результаті доступ до розваг відкривається в два рази швидше, ніж звичайно, при мінімальній швидкості інтернету всього 20 мегабіт за секунду. Ложка дьогтю, про яку вже йшлося вище: таку суперздатність отримала далеко не вся ігротека Xbox One. Повний список Microsoft планує викласти пізніше.

Інша цікава функція – груповання. Можна організувати колекцію на свій розсуд, зібрати кілька творів в одну папку і закріпити її на домашній сторінці. Корисним доповненням стане і оновлений пошук, адже тепер він шукає навіть налаштування в меню.

Варто зазначити, що оновлення Xbox One вже доступно для інсталяції.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Microsoft Xbox Ігри
Джерело: 24 Канал
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