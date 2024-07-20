Мігрант, що намагався незаконно перетнути кордон, поранив польського прикордонника 28 травня 2024 року. У той день група нелегалів намагалась прорватися з Білорусі у Польщу. Вже через тиждень 21-річний прикордонник помер.

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Мігрант поранив ножем польського прикордонника

Встановлено, що нападником виявився вихідець з Близького Сходу. За даними служб, він досі перебуває в Білорусі, але, ймовірно, планує їхати до Сирії.

Польські спецслужби кілька тижнів допитували мігрантів, які потрапили до Польщі. Також були використані інформатори з груп мігрантів, які зараз проживають у Білорусі,

– йдеться в матеріалі.

За неофіційною інформацією, польські служби вже встановили ім'я нападника та зараз з'ясовують місцеперебування громадянина третьої країни.

Польські журналісти додали, що білоруська влада не допомагає затримати вбивцю польського прикордонника "і це підтверджує, що вбивство сталося за згодою режиму Лукашенка".

Встановити особу нападника вдалося завдяки відеозапису подій.