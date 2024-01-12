Вбивство сталося увечері 7 січня на Миколаївщині. Про це повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

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Що відомо про трагедію

Як розповіли у прокуратурі, військовослужбовець, який скоїв злочин, був старшиною. Він здійснив шість пострілів зі своєї штатної зброї АК-74 у заступника командира роти. Після чого вчинив самогубство.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Також у лавах 35 окремої морської бригади проведуть службове розслідування.

Відомо, що обоє загиблих військовослужбовців нещодавно доєдналися до підрозділу морської піхоти. Їх обох мобілізували. Чоловіки участі у бойових діях не брали, вони служили в тилу. Один забезпечував всім необхідним особовий склад, інший виконував обов'язки з морально-психологічного забезпечення.

Застрелив трьох побратимів

Подібна історія сталася на Донеччині. Там військовослужбовець вбив своїх товаришів і наклав на себе руки.

Цей смертельний випадок трапився на початку грудня 2023 року у Мирнограді. За даними слідства, між чотирма військовослужбовцями однієї частини стався конфлікт. У ході сварки один із військових схопив "калашнікова" і вистрілив у трьох своїх побратимів. Потім, усвідомивши те, що накоїв, стрілець вчинив самогубство.

Як зазначають у прокуратурі, конфлікт між загиблими військовими відбувся під час розпивання алкогольних напоїв.