Які заходи пропонує Байден

Насамперед нововведення торкнуться лікарень: збільшать кількість ліжок та підготують додаткові екіпажі "швидкої".

Увага Омікрон вплинув на ефективність вакцин, але не все втрачено, – ЕМА

Також до роботи в цивільних лікарнях, які зазнають нестачі персоналу, залучать військових лікарів. Крім того, по всій країні розподілять 500 мільйонів безкоштовних тестів на COVID-19.

Президент США Джо Байден виступить із офіційною заявою про нові заходи увечері 21 грудня.

Раніше у США вперше зафіксували летальний випадок серед інфікованих Омікроном. Жертвою став чоловік, віком 50 років. Він не був вакцинований та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Омікрон становить 73% від усіх нових випадків коронавірусу у США

Омікрон випередив інші варіанти коронавірусу й став домінантним у США. Минулого тижня Омікрон становив 73% від усіх нових випадків зараження в країні.

У деяких штатах показник захворюваності ще вищий. Омікрон відповідає за понад 90% випадків зараження в районі Нью-Йорка, південного сходу, промислового Середнього Заходу та Тихоокеанського Північного Заходу.

За загальнонаціональними даними, минулого тижня в США виявили понад 650 тисяч інфікованих штамом Омікрон. До цього часу в країні переважав штам Дельта.

Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон Вчені з ПАР вперше забили на сполох з приводу Омікрону менше ніж місяць тому, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я визначила його як "варіант, що викликає занепокоєння". Останні заяви організації свідчать про стрімке поширення Омікрону, а також про те, що вакциновані та перехворілі теж можуть інфікуватись цим штамом.

Але ранні дослідження показують, що вакцинованим буде потрібна повторна вакцинація. Втім, навіть без додаткової дози вакцинація повинна забезпечувати надійний захист від важкого перебігу COVID-19 та смерті.