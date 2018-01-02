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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Молодий футболіст вчинив самогубство у новорічну ніч

17:16, сьогодні 8024 Читать новость на русском
Молодий футболіст вчинив самогубство у новорічну ніч
Молодий футболіст вчинив самогубство у новорічну ніч / Фото з відкритих джерел

У новорічну ніч 21-річний гравець індійського клубу "Спортинг" Аварішо Фернандес вчинив самогубство. Хлопець наклав на себе руки після того, як повернувся додому після святкування Нового року з друзями.

Про це пише видання ТСН.

Наразі поліція встановлює причину цього вчинку.

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"По тому, що ми дізналися, він повернувся з вечірки з друзями, і тривога була піднята, коли він не відкривав двері вранці. Його тіло можна було зняти, лише відчинивши вікно. Причина смерті поки невідома", – сказано у повідомленні поліції.

Генеральний директор "Спортинга", в якому грав хлопець, підтвердив, що основна версія – це самогубство. Також він додав, що загиблий був дуже милим хлопцем та одним з лідерів команди.

Теги: Самогубство Індія
Джерело: 24 Канал
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