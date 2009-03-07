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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Мовне питання

13:35, 7 березня 2009 211

Половина українців вважають своєю рідною мовою українську.

Такі результати останнього соціологічного опитування ″Центру Разумкова″. Однак, за результатами цього ж анкетування, книгу чи журнал, надруковані українською, обирає лише кожен четвертий, а користується рідною мовою в побуті кожен п’ятий. Лінгвісти ж нарікають, що деякі наші співгромадяни просто соромляться говорити українською.Вікторія Коломийцева (мовознавець): ″Люди часто соромляться своєї недолугої мови, а чому ж вона недолуга. Основний фактор - це білінгвізм, вплив російської мови. Мовці вдаються до анологій російських, не своїх. Ну скажімо "приймати участь", українською мовою треба казати "брати участь", а під впливом російського "принимать участие". Чи скажімо "задать вопрос" кажуть "задати питання", а треба поставити чи порушити″.Вікторія Коломийцева говорить, що останнім часом української навколо стало більше. Радують мовознавців і політики, які таки намагаються вчити мову, хоча й грішать неправильною вимовою та використанням російських слів. Чого не може зрозуміти мовознавець, так це відмови деяких публічних людей від української. У цьому звинувачують, зокрема, політика зі стажем Миколу Азарова. Сам він говорить, що думає наполовину російською, наполовину українською мовою, але на другу нардепу важко переключатися.Микола Азаров (народний депутат України): ″У мене наразі цей синдром школи, шаблон школи, який особливо закладений у вимові, інколи мені дуже соромно. Я знаю, що треба говорити замість "э" "е", Я стежив за тим, щоб правильно говорити, щоб моя мова була правильною″.Народна артистка України Раїса Недашківська переконана, що саме завдяки українській мові стала відомою та шанованою в театральному світі. Недашківська впевнена - вивчити українську легко. Варто лише щодня читати книжки вітчизняних авторів, зокрема, поезію Лесі українки.Раїса Недашківська (народна артистка України): ″Якби ви знали, яка насолода для мене кожного разу, коли я починаю виставу вимовляти оці всі слова, що написала Леся. Це така мова справді солов’їна. Я цілуватиму вустонька гожі, щоб загорішиля і зашарілися, наче ті квітоньки з дикої рожи″.Аби вивчити українську з чиєюсь допомогою, доведеться брати приватні уроки. Адже мовних курсів для наших співгромадян не існує - попиту немає. Відтак групові заняття проводять лише для іноземців.Наталя Левченко (куратор курсів української мови для іноземців): ″Українська для українців звучить дивно правда? Ви можете собі уявити групи дорослих, які приходять і вчаться говорити українською мовою, якось воно звучить комічно, є ті, які займаються українською індивідуально для своїх якихось потреб, вони ставлять дикцію, займаються граматикою, вчаться, як правильно вести ділову переписку, спілкуватися правильно, якісь бізнесові, можливо, терміни″.Репетитори кажуть, що іноземці вважають українську складною мовою. За словами педагогів, аби навчитися складати елементарні речення, носії романо-германських мов мають займатися щонайменше рік. З українцями ж простіше. Опановують рідну мову швидко і за пару місяців вільно можуть застосовувати, хто для бізнесу, а хто, щоб тещу розуміти. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня 2009
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