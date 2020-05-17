Мовний скандал у Кривому Розі: як школярам на'язують вивчення російської мови

В одній зі шкіл Кривого Рогу педагогічна рада вирішила зобов'язати школярів вивчати російську мову. 11-класникам пропонують вивчати російську факультативно, замість німецької. Через це частина батьків дітей обурилась і розгорівся скандал.

У місцевій школі № 90 педагогічна рада затвердила обов'язкове вивчення російської мови для деяких класів. Частина батьків, а також деякі вчителі написали заяву про незгоду. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Думка батьків учнів

У батьківському комітеті заявили, що думку самих школярів і їхніх батьків при цьому не враховували. За словами представниці комітету Вікторії Рудник, російську мову в навчальному закладі вирішили вивчати як другу іноземну – замість німецької.

За словами мами учня, який перейшов в 11 клас, введення російської мови в навчальну програму стартувало ще в квітні.

Батькам розповідають, що буде краще, буде легше. Нам кажуть: "це факультатив, не хочете – не ходіть". Я їм задала питання: це ж фінансується з бюджету, вчитель отримуватиме зарплату за російську, а ми, батьки, змушені винаймати репетиторів на українську?

– обурилась Вікторія Рудник.

Вчителька інформатики і матір школяра, який навчається в 90-й школі, Людмила Легка зазначила, що їй також не подобається ця ідея. Їм радили вивчення російської мови як легшої другої іноземної. Але на її думку, це не кращий варіант.

Деякі батьки заявляли, що російську діти знають на достатньому рівні, а вивчення німецької їм знадобиться більше. Адже цю мову вивчити вдома набагато складніше.

Що кажуть у керівництві школи та в департаменті Міносвіти

В адміністрації школи заявили, що згідно зі статутом школа двомовна – мови освітнього процесу українська і російська. Перехід на українську триває три роки і з 1 вересня 2020 року всі класи будуть навчатися українською.

Там також наголошують, що більшість батьків проголосували "за" вивчення російської мови.

Водночас у департаменті освіти і науки обласної ОДА відзначили, що ці питання вирішуються адміністрацією школи.

Після резонансу в ЗМІ та соцмережах рішення педагогічної ради школи №90 могли переглянути. 15 травня, педрада знову мала зібратися на засідання. Але чи розглядала адміністрація мовне питання і яке рішення могла ухвалити – наразі невідомо.

Якою мовою навчаються в Кривому Розі? Щороку в Кривому Розі збільшується кількість учнів, які навчаються українською. За останніми даними місцевого департаменту освіти, зараз таких – понад 80% від загальної кількості. Зокрема, українською вчиться переважна більшість – 97% – криворізьких першокласників.



Цього навчального року в місті вперше відсутні загальноосвітні заклади з російською мовою навчання.

Зверніть увагу! Виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій запевнила, що з наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути лише українською мовою.



Дослідження: якою мовою українці розмовляють вдома / Інфографіка 24 каналу