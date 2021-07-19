Неужели женственность и железо несовместимы? Давайте разберемся. Рост мышц во многом зависит от гормонов, в частности от тестостерона.

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Тестостерон Мужской половой гормон, который отвечает за многие процессы в организме мужчины (например, за "грубый" голос), и в том числе за рост мускулатуры. В женском организме тестостерона очень мало, связано это с наличием женского полового гормона эстрогена.

Эстроген, кстати, и является причиной отложения жира в женском организме, особенно в области ягодиц и бедер.

Поэтому если вы не:

профессиональная билдерша, посвящающая залу всю свою жизнь;

особа, генетически предрасположеная именно к этому виду спорта (такие одаренные женщины встречаются не чаще, чем в одном случае из ста);

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дама, сознательно стремящаяся нарастить максимальную мышечную массу;

имеете изначально повышенный уровень тестостерона в организме. У таких девушек часто можно наблюдать жесткие волосы от пупка до низа живота, на груди, над губой, на голенях;

используете спортивную фармакологию,

то превратиться в мускулистую мужеподобную леди у вас вряд ли получится. А вот обрести красивую и женственную фигуру точно можно.