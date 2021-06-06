Спочатку просто хотіли зробити класичну музику і візуальне мистецтво доступним. Про це розповіла виконавчий директор фестивалю KharkivMusicFest Марія Горбонос.
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За словами Горбонос, хочуть, щоб місто було чисте і красиве. Тому вирішили продовжити прикрашати Харків такими артоб'єктами і проводити біля деяких з них невеликі музично-розважальні івенти.
Які інструменти розмістили у Харкові
На вулицях міста організатори розмістили 10 інструментів:
- Піаніно поставили біля Палацу одруження на вулиці Сумській,
- у ТРЦ "Французький бульвар" на вулиці Академіка Павлова,
- у Саду імені Шевченка,
- біля станцій метро "Історичний музей", "Університет", "Архітектора Бекетова",
- у сквері біля Держпрому,
- у Сквері стрілка на Лопанській набережній,
- у Саржиному яру,
- біля Харківського театру юного глядача.
Артпіаніно у Харкові / Фото Укрінформу:
Як розмальовували інструменти
Всі інструменти розписували за спеціальними ескізами учнів харківських художніх шкіл і художніх об'єднань. Піаніно налаштовані, адже за ними спостерігає майстер.
Музика об'єднує, говорить зрозумілою для всіх мовою прекрасного. Вірю, що такі музичні експромти певною мірою роблять людей краще,
– наголосила Горбонос.