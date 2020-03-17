На Черкащині знайшли мертвими трьох дітей і їхнього батька
У приватному будинку знайли тіла трьох неповнолітніх дітей зі слідами удушення. Також у будинку знайшли батька, який покінчив життя самогубством.
Інцидент стався в селі Придніпровське у Черкаській області, повідомляє поліція Черкаської області.
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За даними правоохоронців, батько покінчив життя самогубством через повішення. У приватному будинку також виявили трьох дітей віком від 4 до 9 років з ознаками насильницької смерті.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
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