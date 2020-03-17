На Черкасщине нашли мертвыми троих детей и их отца
В частном доме нашли тела трех несовершеннолетних детей со следами удушения. Также в доме нашли отца, который покончил жизнь самоубийством.
Инцидент произошел в селе Приднепровское в Черкасской области, сообщает полиция Черкасской области.
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По данным правоохранителей, отец покончил жизнь самоубийством через повешение. В частном доме также обнаружили троих детей в возрасте от 4 до 9 лет с признаками насильственной смерти.
По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".
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