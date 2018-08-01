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На Чернігівщині школяр покінчив з життям самогубством

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На Чернігівщині хлопчик скоїв самогубство
На Чернігівщині хлопчик скоїв самогубство / informator.news

В Ічнянському районі після сварки з матір'ю неповнолітній хлопчик покінчив життя самогубством через повішення. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це у Facebook повідомила поліція Чернігівщини. 

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Поліція отримала повідомлення, що в одному з сіл району на горищі будинку за місцем помешкання, покінчив життя самогубством неповнолітній учень школи через повішення. Хлопчик закінчив 6 класів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

В ході огляду тіла, судмедексперт тілесних ушкоджень, крім странгуляційної борозни, виниклої в наслідок повішення, не виявив. Тіло направлено до моргу в місто Прилуки.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього), яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Теги: Новини України Поліція Самогубство Діти і неповнолітні Чернігівська область
Джерело: 24 Канал
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