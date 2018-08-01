В Черниговской области школьник покончил жизнь самоубийством

В Ичнянском районе после ссоры с матерью несовершеннолетний мальчик покончил жизнь самоубийством через повешение. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом в Facebook сообщила полиция Черниговской области.

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Полиция получила сообщение, что в одном из сел района на чердаке дома по месту проживания, покончил жизнь самоубийством несовершеннолетний ученик школы через повешение. Мальчик закончил 6 классов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



В ходе осмотра тела, судмедэксперт телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды, возникшей в результате повешения, не обнаружил. Тело направлено в морг в город Прилуки.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего), которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.