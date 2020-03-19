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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Івано-Франківщині медики злякались пацієнта з підозрою на коронавірус – ЗМІ

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      Медики злякались пацієнта, що прибув з-за кордону / 33 канал

      На Прикарпатті місцеві медики не захотіли оглядати чоловіка, що повернувся з-за кордону. Діагностували потенційно інфікованого коронавірусом вже фахівці з області – у спецкостюмах.

      Чоловік, що повернувся з Лондона та під час подорожі спілкувався з італійкою, після повернення додому почував себе погано. З болем у грудях та загальним погіршенням самопочуття він звернувся до місцевих медиків, повідомляє ТСН.

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      Проте лікарі, дізнавшись, звідки прибув пацієнт, просто зачинили двері і порадили звернутись до сімейного лікаря. Невдовзі хворому таки зробили флюрографію, кардіограму та поміряли температуру. З обласного центру викликали фахівців, які прибули в спецкостюмах.

      Діагнозом, який поставили вже в обласній інфекційній лікарні, виявився не коронавірус, а грип. У коментарі журналістам медики повідомили, що попри психологічну неготовність, діяли згідно з інструкцією.

      Коронавірус у світі:

      • Станом на 19 березня у світі на Covid-19 захворіли понад 227 тисяч осіб. Більше 9 тисяч – померли.
      • Найбільш вражені вірусом: Китай, Італія, Іран, Іспанія, Німеччина.
      • В Україні коронавірусом інфіковані 18 осіб, 2 випадки – летальні.

      Як вивяити коронавірус
      Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Івано-Франківська Медицина Коронавірус в Україні
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