На Івано-Франківщині медики злякались пацієнта з підозрою на коронавірус – ЗМІ

На Прикарпатті місцеві медики не захотіли оглядати чоловіка, що повернувся з-за кордону. Діагностували потенційно інфікованого коронавірусом вже фахівці з області – у спецкостюмах.

Чоловік, що повернувся з Лондона та під час подорожі спілкувався з італійкою, після повернення додому почував себе погано. З болем у грудях та загальним погіршенням самопочуття він звернувся до місцевих медиків, повідомляє ТСН.

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Проте лікарі, дізнавшись, звідки прибув пацієнт, просто зачинили двері і порадили звернутись до сімейного лікаря. Невдовзі хворому таки зробили флюрографію, кардіограму та поміряли температуру. З обласного центру викликали фахівців, які прибули в спецкостюмах.

Діагнозом, який поставили вже в обласній інфекційній лікарні, виявився не коронавірус, а грип. У коментарі журналістам медики повідомили, що попри психологічну неготовність, діяли згідно з інструкцією.

Коронавірус у світі:

Станом на 19 березня у світі на Covid-19 захворіли понад 227 тисяч осіб. Більше 9 тисяч – померли.

Найбільш вражені вірусом: Китай, Італія, Іран, Іспанія, Німеччина.

В Україні коронавірусом інфіковані 18 осіб, 2 випадки – летальні.



Як виявити коронавірус / Інфографіка 24 каналу