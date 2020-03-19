На Ивано-Франковщине медики испугались пациента с подозрением на коронавирус – СМИ

На Прикарпатье местные медики не захотели осматривать вернувшегося из-за границы мужчину. Диагностировали потенциально инфицированного коронавирусом уже специалисты из области – в спецкостюмах.

Мужчина, вернувшийся из Лондона и во время путешествия имевший общение с итальянкой, по возвращении домой чувствовал себя плохо. С болью в груди и общим ухудшением самочувствия он обратился к местным медикам, сообщает ТСН.

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Однако врачи, узнав, откуда прибыл пациент, просто закрыли дверь и посоветовали обратиться к семейному врачу. Вскоре больному таки сделали флюорографии, кардиограмму и померили температуру. Из областного центра вызвали специалистов, прибывших в спецкостюмах.

Диагнозом, который поставили в областной инфекционной больнице, оказался не коронавирус, а грипп. В комментарии журналистам медики сообщили, что несмотря на психологическую неготовность, действовали согласно инструкции.

Коронавирус в мире:

По состоянию на 19 марта в мире Covid-19 заболели более 227 000 человек. Более 9000 - умерли.

Наиболее поражены вирусом Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

В Украине коронавирусом инфицированны 18 человек, 2 случая - летальные.



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