На Луганщині жорстоко вбили дитину терориста псевдореспубліки
14:57, сьогодні 7495 Читать новость на русском
Неподалік окупованого Луганська знайшли понівечене тіло немовля.
Про це повідомили користувачі соцмереж, передає "Depo.Донбас".
Тіло вбитого немовляти виявили 14 січня на подвір'ї приватного будинку в селищі Розкішне. Відомо, що дитині не виповнилось навіть 1 року.
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"У приватному будинку, на опалювальній трубі, з опіками виявлено труп піврічної дівчинки... Крім того, і на трубі, і на підлозі під трубою була кров", – зазначають користувачі соцмереж.
За словами місцевих жителів, батьком вбитого немовля був терорист так званої "ЛНР", який загинув у 2017 році. Наразі невідомо, що стало причиною смерті дитини.
У ЗМІ з'явились фото родини сім'ї загиблої дівчинки
Джерело: 24 Канал
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