На Луганщині жорстоко вбили дитину терориста псевдореспубліки

Неподалік окупованого Луганська знайшли понівечене тіло немовля.

Про це повідомили користувачі соцмереж, передає "Depo.Донбас".

Тіло вбитого немовляти виявили 14 січня на подвір'ї приватного будинку в селищі Розкішне. Відомо, що дитині не виповнилось навіть 1 року.

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"У приватному будинку, на опалювальній трубі, з опіками виявлено труп піврічної дівчинки... Крім того, і на трубі, і на підлозі під трубою була кров", – зазначають користувачі соцмереж.

За словами місцевих жителів, батьком вбитого немовля був терорист так званої "ЛНР", який загинув у 2017 році. Наразі невідомо, що стало причиною смерті дитини.

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