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      На Львівщині стартувало будівництво заводу з виробництва протеїнових кормових добавок

      Нова тема 97

      Нове підприємство на Львівщині. Біля містечка Буськ стартувало будівництво заводу з виробництва кормових добавок та тваринних жирів Feednova.

      Зводить його українська група компаній "Ефективні інвестиції" та фірма Mada Participations B.V. з Нідерландів.

      "Компанія інвестує в проєкт з нуля. І ми інвестуємо 20 млн доларів. Це буде найпотужніший у Східній Європі завод повного циклу. Тут буде 5 ліній. Ми будемо переробляти всі різні відходи і виробляти високопротеїнові добавки", – розповів голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції" Ігор Ліскі.

      Добавки робитимуть із побічних продуктів тваринництва. На добу потужності заводу дозволять виготовляти близько 90 тонн готової продукції, яку компанія зможе експортувати в інші країни світу.

      "Завод планує переробляти 130 тонн сировини боїнських відходів на добу на сьогоднішній момент. Це буде найпотужніше підприємство, яке працює для B2B бізнесу, яке буде сервісом для м’ясопереробних комбінатів, для забійних цехів", – зазначив директор компанії Feednova Андрій Огороднік.

      Завод хочуть відкрити вже наприкінці цього року. Він дозволить переробляти побічні відходи тварин не лише Львівщини.

      "Той об’єм, який зараз будується, потужностей і переробки достатній для того, щоб закрити зараз потреби усієї Західної України", – пояснив Роман Матис, керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА

      Це перший проект групи компанії "Ефективні інвестиції" у галузі переробки відходів тваринного походження. Компанія планує збудувати такі ж комплекси у центрі та на півдні України.

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      Теги: Експорт
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