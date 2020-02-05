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      На Львовщине началось строительство завода по производству протеиновых кормовых добавок

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      Новое предприятие на Львовщине. У города Буск стартовало строительство завода по производству кормовых добавок и животных жиров Feednova.

      Строит его украинская группа компаний "Эффективные инвестиции" и фирма Mada Participations B.V. из Нидерландов.

      "Компания инвестирует в проект с нуля. И мы инвестируем 20 млн долларов. Это будет самый мощный в Восточной Европе завод полного цикла. Здесь будет 5 линий. Мы будем переделывать все различные отходы и производить высокопротеиновые добавки", – рассказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Эффективные инвестиции" Игорь Лиски.

      Добавки будут делать из побочных продуктов животноводства. В сутки мощности завода позволят производить около 90 тонн готовой продукции, компания сможет экспортировать в другие страны мира.

      "Завод планирует перерабатывать 130 тонн сырья боинских отходов в сутки на сегодняшний момент. Это будет мощное предприятие, которое работает для B2B бизнеса, которое будет сервисом для мясоперерабатывающих комбинатов, для убойных цехов", – отметил директор компании Feednova Андрей Огородник.

      Завод хотят открыть уже в конце этого года. Он позволит перерабатывать побочные отходы животных не только Львовщины.

      "Тот объем, который сейчас строится, мощностей и переработки достаточен для того, чтобы закрыть сейчас потребности всей Западной Украины", – пояснил Роман Матис, руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА.

      Это первый проект группы компании "Эффективные инвестиции" в области переработки отходов животного происхождения. Компания планирует построить такие же комплексы в центре и на юге Украины.

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      Теги: Экспорт
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