На Львовщине началось строительство завода по производству протеиновых кормовых добавок

Новое предприятие на Львовщине. У города Буск стартовало строительство завода по производству кормовых добавок и животных жиров Feednova.

Строит его украинская группа компаний "Эффективные инвестиции" и фирма Mada Participations B.V. из Нидерландов.

"Компания инвестирует в проект с нуля. И мы инвестируем 20 млн долларов. Это будет самый мощный в Восточной Европе завод полного цикла. Здесь будет 5 линий. Мы будем переделывать все различные отходы и производить высокопротеиновые добавки", – рассказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Эффективные инвестиции" Игорь Лиски.

Добавки будут делать из побочных продуктов животноводства. В сутки мощности завода позволят производить около 90 тонн готовой продукции, компания сможет экспортировать в другие страны мира.

"Завод планирует перерабатывать 130 тонн сырья боинских отходов в сутки на сегодняшний момент. Это будет мощное предприятие, которое работает для B2B бизнеса, которое будет сервисом для мясоперерабатывающих комбинатов, для убойных цехов", – отметил директор компании Feednova Андрей Огородник.

Завод хотят открыть уже в конце этого года. Он позволит перерабатывать побочные отходы животных не только Львовщины.

"Тот объем, который сейчас строится, мощностей и переработки достаточен для того, чтобы закрыть сейчас потребности всей Западной Украины", – пояснил Роман Матис, руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА.

Это первый проект группы компании "Эффективные инвестиции" в области переработки отходов животного происхождения. Компания планирует построить такие же комплексы в центре и на юге Украины.