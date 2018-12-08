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      На Маршаллових островах у сіті рибалки замість риби "прибилась" велика партія кокаїну

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      На Маршаллових островах у сіті рибалки замість риби "прибилась" велика партія кокаїну
      / Фото з відкритих джерел

      До атоли Кваджалейн на Маршаллових островах, що посеред Тихого океану, прибило 48 кілограмів кокаїну.

      "Улов", який витягнув рибалка з морськими сітями, оцінили у 4 мільйони доларів, пише Radio New Zealand.

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      Аби дотриматись усіх процедур, місцеві правоохоронці з відділу по боротьбі з наркотиками звернулися до американських колег, аби підтвердити, що вміст ретельно запакованих пакетів із білим порошком – це дійсно кокаїн. Адже на островах відповідної лабораторії немає. 

      Поліцейські зазначають, що "плавучий кокаїн" на атолі Кваджалейн – не рідкість. 

      До слова, 15 листопада у низці українських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Держлікслужба України видала першу ліцензію на імпорт продуктів з марихуани. Проте це виявилось фейком. У коментарі 24 каналу у Держлікслужбі спростували достовірність видачі подібної ліцензії.

      Теги: Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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