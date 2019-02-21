На Миколаївщині бійцівський собака загриз молоду жінку на смерть

Біля дитячого майданчика бійцівський пес на смерть загриз 27-річну жінку. Трагедія сталась 18 лютого у Вознесенську, що у Миколаївській області.

Жінку без тями знайшли перехожі, поруч була собака бійцівської породи. Та коли прибула поліція, пес подався навтьоки, передає ТСН.

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Постраждалу негайно госпіталізували. Проте вижити молодій жінці не вдалось – вона померла за кілька годин у лікарні від численних собачих укусів, втрати крові та переохолодження.

Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

За словами очевидців, собаку на молоду жінку нацькував його господар. Коли дав команду ймовірно ротвейлеру, то розвернувся і пішов геть. Власника собаки наразі не встановили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".