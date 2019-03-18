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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      На нову владу чекають значні виклики у зовнішній політиці

      Нова тема 30

      Якою має бути зовнішня політика після виборів? Цю тему обговорювали під час дискусії політики, експерти та дипломати у Києві.

      Найбільшими викликами, на думку фахівців, для України залишаються розв`язання конфлікту з Росією, припинення бойових дій на Сході та продовження діалогу із західними партнерами. А також поліпшення міжнародного іміджу країни, який зазнає втрат через корупційні скандали та гальмування реформ.

      "Україна, на жаль, знаходиться в ситуації, коли зовнішня політика не є стільки вибором, скільки визначається внутрішньою слабкістю і зовнішньо-політичними факторами, які є пов’язані з інтересами великих гравців. Без врахування цих факторів створити успішну зовнішньо-політичну стратегію – неможливо", – сказав експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

      На думку фахівців, нині Україна потребує більш професійної та гнучкої дипломатії. Аби протистояти тиску Москви, відновлювати добрі відносити із нашими сусідами по Євросоюзу та продовжувати зближення з НАТО та ЄС.

      "Ми маємо дати чіткі відповіді на те, як вибудовувати стосунки з сусідніми державами. Перед усім з Польщею, Румунією, Молдовою. Ми маємо дати чіткі відповіді, як ми бачимо завершення війни, як ми маємо відновити територіальну цілісність і суверенітет України, враховуючи і повернення Криму, і окупованих територій Донбасу. Тобто, наше європейське прагнення, євроатлантичне, воно має бути не декларативним, а дуже практичним", – пояснив Надзвичайний і Повноважний Посол України Маркіян Лубківський.

      Найголовнішим випробуванням для України стануть президентські та парламентські вибори, впевнені фахівці. Від прозорості та законності їх проведення залежатиме визнання міжнародною спільнотою нових українських лідерів та подальша співпраця з ними.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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