На Одещині через гру смерті "Синій кит" повісився 11-річний хлопчик

П'ятикласник, якого знайшли 8 березня повішеним у селі Шевченкове Кілійського району Одеської області, захоплювався суїцидальною грою "Синій кит".

Про це повідомив голова Кілійської районної ради Павло Бойченко, передає УНІАН.

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Як відомо, зранку 8 березня 11-річний хлопчик пішов привітати родичів, повернувся о 14:00. Побачивши сильно забрудненого сина, мати вилаяла його, а потім пішла на роботу. Коли повернулася додому, виявила сина повішеним у сараї.

"Щойно спілкувався з учителями та директором школи. Вони опитали всіх друзів загиблого. Друзі розповіли про те, що Вовка (загиблий хлопчик – "24") грав у гру "Синій кит", і приблизно два тижні тому розповідав, що досяг уже високого рівня і отримує серйозні завдання", – наголосив Бойченко.

Так, за словами дітей, хлопчик також розповідав їм, що "має повіситися". Водночас, підлітки зазначили, що раніше не надали значення словам юного самогубці, який характеризувався позитивно, і добре вчився у школі.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про участь дитини в суїцидальної грі. За даними поліцейських, батьки загиблого також характеризуються позитивно, а інцидент, який стався між дитиною і матір'ю через забруднений одяг, був незначним.

Що таке "Синій кит"? Координована підліткова гра, поширена переважно в російськомовних соціальних мережах (зокрема, ВКонтакті), кінцевим підсумком якої є доведення гравця до самогубства. Координуванням та поширенням цієї гри в Інтернеті займаються адміністратори так званих "груп смерті". Зазвичай у гру втягуються підлітки віком від 12 до 16 років, хоча є повідомлення про спроби вербування в гру і молодших дітей. Поширення гри розпочалось у Росії у кінці 2015 року, та поступово розповсюдилось на країни колишнього СРСР – Україну, Казахстан, Киргизстан, Білорусь та країни Прибалтики.