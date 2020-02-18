22:20
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, сьогодні
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      На Полтавщині посеред вулиці застрелили чоловіка: фото і відео

      0
      Біля зупинки громадського транспорту у Кременчуку вбили чоловіка / фото: поліція

      У вівторок, 18 лютого, у Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину просто біля зупинки для громадського транспорту. Він вистрелив у груди іншому громадянину, внаслідок чого той помер у лікарні.

      Повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 15 години 18 лютого, повідомляє поліція полтавської області.

      До слова: Обох підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Сотника взяли під варту: фото

      Смертельне поранення отримав чоловік 1986 року народження. Його швидка допомога доставила до лікарні, де він згодом і помер від отриманого поранення.

      Поліція негайно відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства і розпочала пошуки виконавця злочину, а також інших можливих причетних до вбивства.

      Кременчук, вбивство
      У Кременчуку просто посеред вулиці застрелили чоловіка

      Для того, щоб знайти імовірних причетних до злочину, поліції знадобилося всього декілька годин. Імовірним підозрюваним є чоловік 1988 року народження. Його разом з ще кількома причетними затримали.

      вбивство у Кременчуку
      Підозрюваного у вбивстві у Кременчуці вже затримали

      Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 15 років за ґратами.

      Вбивство у Кременчуці: дивіться відео

       

      Росія скликає Радбез ООН через Україну: про що говоритимуть
      сьогодні
      6933
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Поліція Вбивство Новини Кременчука Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:20 Шості роковини розстрілів на Майдані: не маємо права забути!
      Уляна Супрун
      сьогодні , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 961
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      597
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 665
      сьогодні , 18:38 Причетні до "Партії регіонів": як оновилася Вища рада "слуг народу"
      Ярослав Голобородько 907
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук