На Полтавщині посеред вулиці застрелили чоловіка: фото і відео

У вівторок, 18 лютого, у Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину просто біля зупинки для громадського транспорту. Він вистрелив у груди іншому громадянину, внаслідок чого той помер у лікарні.

Повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 15 години 18 лютого, повідомляє поліція полтавської області.

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Смертельне поранення отримав чоловік 1986 року народження. Його швидка допомога доставила до лікарні, де він згодом і помер від отриманого поранення.

Поліція негайно відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства і розпочала пошуки виконавця злочину, а також інших можливих причетних до вбивства.



У Кременчуку просто посеред вулиці застрелили чоловіка

Для того, щоб знайти імовірних причетних до злочину, поліції знадобилося всього декілька годин. Імовірним підозрюваним є чоловік 1988 року народження. Його разом з ще кількома причетними затримали.



Підозрюваного у вбивстві у Кременчуці вже затримали

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 15 років за ґратами.

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