На Полтавщине посреди улицы застрелили мужчину: фото и видео
Во вторник, 18 февраля, в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу прямо около остановки для общественного транспорта. Он выстрелил в грудь другому гражданину, в результате чего тот скончался в больнице.
Сообщение о стрельбе поступило к правоохранителям около 15 часов 18 февраля, сообщает полиция Полтавской области.
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Смертельное ранение получил мужчина 1986 года рождения. Его скорая помощь доставила в больницу, где он впоследствии и скончался от полученного ранения.
Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту умышленного убийства и начала поиски исполнителя преступления, а также других возможных причастных к убийству.
В Кременчуге прямо посреди улицы застрелили мужчину
Для того, чтобы найти вероятных причастных к преступлению, полиции понадобилось всего несколько часов. Вероятным подозреваемым является мужчина 1988 года рождения. Его вместе с еще несколькими причастными задержали.
Подозреваемого в убийстве в Кременчуге уже задержали
Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 15 лет за решеткой.
Убийство в Кременчуге: смотрите видео
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