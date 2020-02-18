На Полтавщине посреди улицы застрелили мужчину: фото и видео

Во вторник, 18 февраля, в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу прямо около остановки для общественного транспорта. Он выстрелил в грудь другому гражданину, в результате чего тот скончался в больнице.

Сообщение о стрельбе поступило к правоохранителям около 15 часов 18 февраля, сообщает полиция Полтавской области.

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Смертельное ранение получил мужчина 1986 года рождения. Его скорая помощь доставила в больницу, где он впоследствии и скончался от полученного ранения.

Полиция немедленно открыла уголовное производство по факту умышленного убийства и начала поиски исполнителя преступления, а также других возможных причастных к убийству.



В Кременчуге прямо посреди улицы застрелили мужчину

Для того, чтобы найти вероятных причастных к преступлению, полиции понадобилось всего несколько часов. Вероятным подозреваемым является мужчина 1988 года рождения. Его вместе с еще несколькими причастными задержали.



Подозреваемого в убийстве в Кременчуге уже задержали

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия. Если вину подозреваемых докажут, им грозит до 15 лет за решеткой.

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