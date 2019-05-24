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      На Придніпровській ТЕС запустять електрофільтри: громадські активісти святкують перемогу

      25 Читать новость на русском
      Придніпровська ТЕС
      Придніпровська ТЕС / savednipro.org

      На Придніпровській ТЕС до кінця 2019 року запрацюють електрофільтри. Громадські активісти домоглися їх установки після прийняття нового закону, а також 10 років переговорів.

      Як розповіла OBOZREVATEL активістка Тетяна Лампика, в Дніпрі з проблемою низької екологічності ТЕС боролися давно. Ще 10 років тому юристи з організації "Екологія-Право-Людина", а також місцеві жителі, сформулювали головну вимогу до керівництва – встановити електричні фільтри.

      "Істотні зміни почалися з 2014 року. Місцева адміністрація і правління ТЕС підписали меморандум, почався діалог. У цьому процесі брало участь багато людей, це і рядові чиновники, депутати, активісти, бізнесмени. Але все ж самий відчутний крок був зроблений на початку 2018 року, коли вступив в дію закон про оцінку впливу на навколишнє середовище", – пояснила Тетяна.

      Завдяки цьому нововведенню у активістів з'явилася можливість вносити свої вимоги і зауваження, прямо передавати їх керівництву будь-якого підприємства. В цьому випадку громадські активісти домоглися у Придніпровської ТЕС установки електричних фільтрів. Процес уже запущений і до кінця 2019 році механізм запрацює на 100%.

      "Зараз все впирається у технологічний процес. Вони запустили спочатку пуско-накладку, на 50% відкрили всі потужності. Другий етап – на 75%, третій – на 100% до кінця 2019 року. Потім технологи підприємства зможуть всі дані з датчиків, заміряли рівень пилу, передати на перевірку в Метрологічну службу", – пояснила Лампика, а також підкреслила: "після цього ми зможемо повноцінно стежити за роботою ТЕС, розуміти, чи є десь порушення, або немає".

      У четвер, 23 травня Тетяну Лампіку та інших активістів вперше впустили на територію електростанції, де вони ознайомилися з ходом установки тих самих фільтрів.

      "Люди, кожен з нас може впливати і для цього беріть участь у процедурах оцінки впливу на навколишнє середовище, в громадських слуханнях. Ми написали 11 зауважень і 10 з них були враховані!", – захоплено розповіла про підсумки зустрічі активістка в своєму Facebook.

      Як повідомлялось раніше, "ДТЕК Придніпровська ТЕС" включила в роботу енергоблок №10 після установки нового електрофільтру і переходу з імпортного антрациту на українське газове вугілля.

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      Теги: Новини України Екологія
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