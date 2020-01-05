На території Олеського замку обвалися дах національної пам’ятки: фото

У селищі Олесько на Львівщині через негоду, а саме через сильний вітер обвалилась частина даху колишнього монастиря капуцинів. Його було зведено у XII столітті біля підніжжя Олеського замку. Сьогодні монастир є пам’яткою національного значення та у його приміщенні розміщується фондосховище галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

Що відомо про обвал на території Олеського замку

Як передає ZAXID.NET, інцидент трапився 3 січня. Внаслідок обвалу музейні експонати, які тут зберігаються, не постраждали. У Львівській галереї мистецтв, зі свого боку, зазначили, що у фондосховищі біля Олеського замку вони зберігають здебільшого скульптури.

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Дах фондосховища було зведено у 1950-х роках після того, як монастир у 1944 році спалили нацисти. Щоправда, радянська влада тоді не дотримувалася відповідних технологій. Зокрема, вони використовували невідповідну деревину.

Наразі дах монастиря накрили плівкою, аби уникнути протікань. Зауважимо, що вхід на територію монастиря капуцинів закрито, оскільки, по-перше, в його приміщені тимчасово не діють виставки, по-друге, ризики обвалу даху зростають через погодні умови власне в зимовий період. Також тут постійно чергує поліція охорони.

Про загрозливий стан даху стало відомим ще у 2009 році. Тоді відповідний висновок оприлюднила комісія, до якої входили представники галереї, Львівської ОДА та представник Державної служби надзвичайних ситуацій.

Комісія чітко розписала рекомендації. Ключову частину з них належало зробити ЛОДА як балансоутримувачу (розробка проектно-кошторисної документації, ремонтно-реставраційні роботи), але з невідомих для нас причин вони це не виконали. На жаль, в одному з найпроблемніших місць уберегтись від обвалу не вдалось. На щастя, ніхто не постраждав,

– зазначили у Львівській галереї мистецтв.

Наслідки обвалення даху колишнього монастиря капуцинів біля підніжжя Олеського замку

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У чому полягає проблема

У галереї наголошують, що вже понад 10 років фондосховище галереї Львівська ОДА не може передати власне Львівській галереї мистецтв. Наразі Міністерство культури не може фінансувати протиаварійні та реставраційні роботи згідно з бюджетним законодавством. А обласна адміністрація, на балансі якої перебуває будівля, не ремонтує її, не реставрує і відмовчується після десятків звернень та пропозицій галереї.

У Галереї також цитують технічні висновки візуального обстеження будівлі монастиря ще влітку 2012 року. У них мовиться про загрозу "травмування та загибелі працівників, безповоротної втрати творів мистецтва, що зберігаються у фондосховищі, втрати пам’ятки архітектури державного значення".

Певні зрушення вже є

Уранці 4 січня в Олеському фондосховищі відбулася робоча зустріч, на якій, окрім керівництва Львівської галереї, були присутніми також заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод і представники Буської районної державної адміністрації.

Відбулася конструктивна розмова керівництва галереї з представниками ЛОДА стосовно проблемних питань фондосховища в Олеську та не тільки цього об'єкту. Наші спільні майнові питання тепер будуть врегульовуватись на іншому рівн та з новими відповідальними особами. Обидві сторони – ЛОДА та Галерея – констатують порозуміння на цьому етапі,

– зауважили у Львівській галереї мистецтв.

Крім того, 8 – 9 січня відбудеться засідання спеціальної комісії за участю представників Міністерства культури та Львівської ОДА. Ця комісія займатиметься розслідуванням обвалу частини даху будівлі в Олесько та вирішуватиме питання виділення грошей на ремонт даху. До комісії також увійдуть правоохоронці та пожежники. Остаточне рішеня щодо відновлення даху комісія ухвалить 9 січня.

За словами директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка, з проханням про виділення коштів на ремонт приміщення він неодноразово звертався до Львівської ОДА.

У фондосховищі відбулася зустріч представників галереї, ЛОДА та Буської РДА

Що ще відомо про монастир капуцинів біля Олеського замку? Його збудували в стилі пізьного бароко та рококо. Свого часу у будівлі був магазин збіжжя, шпиталь, концтабір і гуртожиток профтехучилища

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