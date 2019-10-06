На Житомирщині затримали главу управління поліції через торгівлю наркотиками

У Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності. Його підозрюють у розповсюдженні наркотиків.

Поліцейський налагодив схему збуту наркотиків на території одного із районів Житомирської області. Зокрема, він продавав наркотичні засоби та сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.

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Щодо поліцейського відкрито справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Відзначимо, що влітку українські правоохоронці викрили діяльність великого міжнародного синдикату, що постачав наркотики з Латинської Америки у Західну Європу. Поліцейські вилучили 400 кілограмів кокаїну на 60 мільйонів доларів.

Загалом з початку 2019 року поліцейські вилучили 925 кілограмів героїну та 675 кілограмів кокаїну. Левова частка наркотиків йде у Європу. Водночас, значна їх кількість залишається в Україні.