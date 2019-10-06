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      На Житомирщине задержали главу управления полиции за торговлю наркотиками

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      ГБР задержало полицейского, торговавшего наркотиками
      ГБР задержало полицейского, торговавшего наркотиками / ДБР

      В Житомирской области следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности. Его подозревают в распространении наркотиков.

      Полицейский наладил схему сбыта наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье дистрибьюторам для дальнейшей реализации.

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      В отношении полицейского возбуждено дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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      Отметим, что летом украинские правоохранители разоблачили деятельность крупного международного синдиката, поставлявшего наркотики из Латинской Америки в Западную Европу. Полицейские изъяли 400 килограммов кокаина на 60 миллионов долларов.

      В целом с начала 2019 года полицейские изъяли 925 килограммов героина и 675 килограммов кокаина. Львиная доля наркотиков идет в Европу. В то же время, значительное их количество остается в Украине.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Новости Житомира Наркотики
      Источник: 24 канал
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