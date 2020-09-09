Група Нафтогаз представила прем’єр-міністру України Денису Шмигалю стратегію збільшення видобутку природного газу.

Обговорювали її також керівники міністерств, інших центральних органів влади і народні депутати. Наростити обсяги планується в першу чергу за рахунок розвідки нових ділянок, отриманих на конкурсах та аукціонах, а також за рахунок розкриття потенціалу нових проєктів. Крім того, учасникам зустрічі презентували перспективи освоєння глибоких горизонтів, покладів нетрадиційного газу у щільних породах та Чорноморського шельфу.

Ми дійшли згоди щодо необхідності прискорення процесів надання нових дозволів, підписання угод розподілу продукту. Дайте нам можливість отримати нові площини для вивчення і це вивчення дасть можливість видобувати український газ в економічно-доцільний спосіб, що буде означати як нові обсяги видобутку, так і розумні привабливі ціни для українського споживача,

– сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Збільшення видобутку вуглеводнів – це ключова умова для енергонезалежності України, зазначив глава уряду.

Все, що треба зробити з точки зору уряду, і я впевнений, що присутні народні депутати докладуться і ми зробимо дуже оперативно, дати можливість національній акціонерній компанії видобувати власний газ і, відповідно, абсолютно завершити ту побудову міцної енергонезалежності України, яку ми всі разом розпочали,

– зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Профільний комітет парламенту і Міністерство енергетики готові підтримувати ініціативи Нафтогазу та долучатися до вирішення регуляторних питань, зокрема пришвидшити підписання угод про розподіл продукції для залучення інвестицій в галузі.