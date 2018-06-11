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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Нахамити лідеру Ліберальної партії Канади – це дещо нове", – експерт про поведінку Трампа на G7

Pro новини 540 Читать новость на русском

Про досягнення на посаді та причини відставки Павла Жебрівського і про нинішню ситуацію в G7 – у програмі "Pro новини" розповіли кореспондент 24 каналу Євген Назаренко, народний депутат Єгор Фірсов та дипломат Богдан Яременко.

Про досягнення Жебрівського на посаді 

За словами Євгена Назаренка, Павло Жебрівський зробив багато доріг, проте не ті, які потрібно. Зокрема, в Донецькій області є дорога "Маріуполь – Запоріжжя", яка в жахливому стані, натомість дорога до будинку його рідних – нова. "Всіх поранених доставляють запорізькою трасою, а доставити їх швидко неможливо, тому що дорога вщент розбита", – заявив журналіст.

Про причини звільнення Павла Жебрівського

Як зазначив народний депутат Єгор Фірсов, голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський вирішив залишити посаду через майбутні президентські вибори, адже він не захотів "плямувати" себе у фальсифікації виборів.

За словами Фірсова, Адміністрація Порошенка починає актично змінювати деяких губернаторів для допосог йому у виграші президентських виборів. Наприклад, у Хмельницькій області Олександра Корнійчука замінили на Олександра Герегу, тобто, таким чином, Президент України заручається підтримкою бізнесменів.

сю адміністративну лінію східних областей України можна поділити на три так званих клани: перша частина – це мери-сепаратисти, з якими буде взаємодіяти новий губернатор. На цих людей Порошенко покладає найбільші надії, тому що вони в нього "на гачку" через те, що вчиняли певні дії у 2014 році. Друга частина – так звана адміністративна лінія Ахметова, зокрема це мер Маріуполя Вадим Бойченко. А третя – це член БПП, керівник Донецької обласної організації "Наш край" Олег Недава. Він є "негласним смотрящим" від Адміністрації Президента за Донецьку область", – сказав Фірсов.

Про нинішню ситуацію в G7

Дипломат Богдан Яременко розповів, що G7 є неформальною організацією, адже у неї немає секретаріату. "Це об'єднання семи найбільш розвинених індустріальних країн світу. Тому не варто очікувати, що в рамках регулярних зустрічей глав цих держав повинні збігатись позиції з усіх питань порядку денного", – відповів він.

Важче говорити про розбіжності з усіма лідерами, але ситуація складається таким чином, що трохи осторонь від решти країн "Великої сімки" зі своїми підходами до дуже багатьох проблем сучасності стоїть президент США Дональд Трамп,
– зазначив Яременко.

Дипломат повідомив, що далеко не всі згідні з позицією Трампа повернути Росію до цього об’єднання, тому виникають конкретні ситуації. "Скажімо, це пов’язано з неординарним характером і манерою поведінки Трампа. Якісь суперечки, недомовленості або різні підходи – це нічого нового у світовій політиці, але такий ореол скандальності поїхати раніше і при цьому нахамити лідеру Ліберальної партії Канади – це дещо нове", – додав він.

Теги: Новини політики Новини України Pro новини Павло Жебрівський Велика сімка Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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