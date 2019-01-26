Нам ніхто не встановлюватиме термінів, – у Венесуелі різко відповіли на ультиматум країн ЄС

Під час термінового засідання Ради безпеки ООН глава Міністерства закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса заявив, що владі країни ніхто не вказуватиме, коли саме проводити вибори.

Такий коментар став реакцією на ультиматум Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Франції Ніколасу Мадуро, згідно з яким впродовж восьми днів у Венесуелі мають оголосити президентські вибори. Якщо цього не станеться, то зазначені європейські країни визнають виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо.

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"Ніхто не може встановлювати терміни або говорити про те, бути виборам чи ні", – прокоментував Арреаса, передає DW.

А от лідер опозиції, Хуан Гуайдо, який днями проголосив себе тимчасовим президентом країни, переконаний, що дострокові вибори президента у Венесуелі можуть відбутися протягом 6, а то й 9 місяців. Провести їх потрібно якомога швидше.

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