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      Народження в повітрі: українка прийняла пологи на борту літака

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      Українка прийняла пологи на борту літака / www.qatarairways.com

      Українка прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок.

      Хлопчик народився між Калькуттою (Індія) та Бангкоком (Таїланд). Як зазначає лікарка, породілля – громадянка Таїланду. 

      Мама і дитина здорові! Стрес, щастя та буря емоцій. 
      — написала Олена в Фейсбуці.

      Літак Qatar Airways зробив вимушену посадку у Калькутті (Індія) де й оформили дитину.

      Тепер матері доведеться обирати громадянство новонародженого. Дитина може отримати громадянство країни, якій належить літак, країни, над територією якої відбулося народження, або тієї держави, де було здійснено приземлення.

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      Теги: Новини України Вагітність і пологи Діти Пологи авіація
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