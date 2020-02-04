Народження в повітрі: українка прийняла пологи на борту літака

Українка прийняла пологи на борту літака Qatar Airways сполученням Доха – Бангкок.

Хлопчик народився між Калькуттою (Індія) та Бангкоком (Таїланд). Як зазначає лікарка, породілля – громадянка Таїланду.

Мама і дитина здорові! Стрес, щастя та буря емоцій.

— написала Олена в Фейсбуці.

Літак Qatar Airways зробив вимушену посадку у Калькутті (Індія) де й оформили дитину.

Тепер матері доведеться обирати громадянство новонародженого. Дитина може отримати громадянство країни, якій належить літак, країни, над територією якої відбулося народження, або тієї держави, де було здійснено приземлення.

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