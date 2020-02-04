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      Рождение в воздухе: украинка приняла роды на борту самолета

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      Украинка приняла роды на борту самолета / www.qatarairways.com

      Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways сообщением Доха – Бангкок.

      Мальчик родился между Калькуттой (Индия) и Бангкоком (Таиланд). Как отмечает врач, роженица – гражданка Таиланда.

      Мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций.
      — написала Елена в Фейсбуке.

      Самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Калькутте (Индия), где и оформили ребенка.

      Теперь матери придется выбирать гражданство новорожденного. Ребенок может получить гражданство страны, которой принадлежит самолет, страны, над территорией которой произошло рождение, или того государства, где было совершено приземление.

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      Теги: авиация Дети Роды Курьезные новости
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