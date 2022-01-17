Наразі Китай є найнаселенішою країною. Національне статистичне бюро країни опублікувало дані про народжуваність та смертність за 2021 рік.

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Статистика останніх років

Від 2020 року народжуваність в КНР впала з 12 мільйонів до 10,62 мільйона. Натомість померли 10,1 мільйона мешканців країни, тобто приріст населення виявився дуже невеликим.

Примітно, що кількість новонароджених китайців у 2021 році була меншою, ніж під час Великого голоду часів Великого стрибка кінця 1950-х років при Мао Цзедуні, коли народжуваність знизилася до небувалого у XX століття рівня.

Кількість новонароджених на 1000 людей в Китаї минулого року впав до 7,52 – найнижчого рівня принаймні з 1978 року.



Народжуваність в Китаї від 1950 року / Інфографіка Bloomerg

Зверніть увагу: Наприкінці 2020 року в материковому Китаї проживало 1,41 мільярда китайців, що на 480 000 людей більше, ніж наприкінці 2021 року. У підрахунок не входять іноземні громадяни у Китаї, а також населення Гонконгу, Макао та Тайваню.

Що відомо про боротьбу з народжуваністю в Китаї: