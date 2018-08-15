Наїзд на людей у Лондоні: у країні почалися перевірки

14 серпня, в Лондоні невідомий в’їхав на автомобілі у захисне огородження біля будівлі парламенту Великої Британії. Через цей інцидент британська поліція провела обшуки у двох містах.

Про це повідомляє ВВС.

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Обшуки відбулися у двох приміщеннях у Бірмінгемі та житловому районі Ноттінгема. Про результати обшуків поліція не повідомляє.

Наїзд зараз розглядається як теракт. Двох людей доставили до лікарні, але після надання медичної дороги їх відпустили. Третьому постраждалому з незначними травмами надали допомогу на місці.

Водія автомобіля затримали на місці. За кермом був 29-річний чоловік, громадянин Британії, але виходець із іншої країни.

За попередніми даними, він не був відомий розвідці МІ5 чи управлінню поліції по боротьбі з тероризмом. У машині крім водія нікого не було, зброї також не знайшли.

"Враховуючи те, що це, схоже, навмисна дія, враховуючи метод і це знакове місце, ми розглядаємо це як терористичний інцидент", – сказав голова антитерористичного підрозділу британської поліції.

Підозрюваний перебуває від арештом, але поліція заявляє, що він не співпрацює зі слідчими.