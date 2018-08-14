Наїзд на натовп у Лондоні: поліція зробила важливу заяву
Поліція Великої Британії розглядає інцидент із наїздом автомобіля у захисне огородження біля будівлі парламенту в Лондоні як теракт.
Про це повідомляє прес-служба поліції Лондона.
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"На цьому етапі ми розглядаємо це як терористичний інцидент, і контртерористичний підрозділ британської поліції наразі веде розслідування", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що чоловіка віком близько 30 років, який керував Ford Fiesta, взятого під варту.
Нагадаємо, у вівторок, 14 серпня, в Лондоні невідомий в’їхав на автомобілі у захисне огородження біля будівлі парламенту Великої Британії. Кілька людей отримали поранення.
Джерело: 24 Канал
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