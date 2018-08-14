Наезд на толпу в Лондоне: полиция сделала важное заявление
Полиция Великобритании рассматривает инцидент с наездом автомобиля в защитное ограждение у здания парламента в Лондоне как теракт.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.
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"На этом этапе мы рассматриваем это как террористический инцидент, и контртеррористическое подразделение британской полиции ведет расследование", – говорится в сообщении.
Известно, что мужчину в возрасте около 30 лет, который управлял Ford Fiesta, взятого под стражу.
Напомним, во вторник, 14 августа, в Лондоне неизвестный въехал на автомобиле в защитное ограждение у здания парламента Великобритании. Несколько человек получили ранения.
Источник: 24 Канал
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