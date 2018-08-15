Наезд на людей в Лондоне: в стране начались проверки
14 августа в Лондоне неизвестный въехал на автомобиле в защитное ограждение у здания парламента Великобритании. Из-за этого инцидента британская полиция провела обыски в двух городах.
Об этом сообщает ВВС.
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Обыски прошли в двух помещениях в Бирмингеме и жилом районе Ноттингема. О результатах обысков полиция не сообщает.
Наезд сейчас рассматривается как теракт. Двух человек доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи их отпустили. Третьему пострадавшему с незначительными травмами оказали помощь на месте.
Водителя автомобиля задержали на месте. За рулем был 29-летний мужчина, гражданин Британии, но выходец из другой страны.
По предварительным данным, он не был известен разведке МИ5 или управлению полиции по борьбе с терроризмом. В машине кроме водителя никого не было, оружия тоже не нашли.
"Учитывая то, что это, похоже, преднамеренное действие, учитывая метод и это знаковое место, мы рассматриваем это как террористический инцидент", – сказал глава антитеррористического подразделения британской полиции.
Подозреваемый находится под арестом, но полиция заявляет, что он не сотрудничает со следователями.