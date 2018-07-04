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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Названа причина смерті зірки російського КВН Аслана Алборова

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Причини смерті Аслана Алборова
Причини смерті Аслана Алборова / Фото з соціальних мереж

Джерело з оточення учасника КВН з команди "Піраміда" Аслана Алборова повідомило причину смерті гумориста. Так, відомо, що Алборов скоїв самогубство.

Про це повідомляє ТАСС.

24 канал повідомляв, що у Росії в ніч проти 4 липня помер Аслан Алборов – 33-річний учасник команди КВН "Піраміда".

"Аслан наклав на себе руки в ніч на 4 липня. Ми не знаємо ще причин", – розповів товариш Алборова.

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Відомо, що на момент своєї смерті Аслан відпочивав разом з дружиною за містом на базі відпочинку. Його близький друг Сослан Плієв розповів, що тіло померлого гумориста повинні доставити до Владикавказу.

Але він не хворів і взагалі, здавалося, почувався добре. Сьогодні вранці зателефонували керівнику каналу, а він уже оголосив про те, що наш колега помер,
– розповіли колеги Алборова з північно-осетинського каналу "Осетія-Іристон".

Прощання c Асланом Алборова пройде у Владикавказі 6 липня 2018 року.

Теги: Новини Росії Втрати Самогубство
Джерело: 24 Канал
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