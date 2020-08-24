Україна святкує свій 29-ий День народження. До Дня Незалежності журналісти зібрали історії людей – ровесників незалежної України.

Вони молоді, активні та відповідальні. Про життя та досягнення ровесників незалежної України – далі у сюжеті 24 каналу.

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Наймолодша депутатка з Вінниці

Для активістки Світлани Ярової 24 серпня – особлива дата, адже вона є ровесницею України. Держава розбудовувалась, а разом із нею робила перші кроки й вінничанка.

Я б дуже хотіла бачити Україну комфортною, чесною та безпечною країною. Я дуже пишаюсь нашою національною ідентичністю, і дуже добре її відчуваю,

– зазначила Світлана Ярова.

Жінка стала наймолодшою депутаткою міської ради, заснувала фестиваль вуличної їжі, який став для міста гастрономічним відкриттям. Також вона ініціювала створення найбільшого молодіжного центру та народила сина.



Світлана Ярова зі своїм сином / Скриншот з відео

За 29 років свого життя Світлана об'їздила понад 40 країн, однак завжди поверталась на батьківщину. За її словами, лише тут вона відчуває свободу. "Це наша відповідальність, за нашу країну. Ми не можемо просто взяти й піти", – наголосила вона.

Захисник України з Луганщини

Григорій вже 7-й рік бореться за цілісність України на Сході. Він молодший за Незалежність лише на кілька тижнів. Чоловік обрав фах військового задовго до початку бойових дій. Війна застала молодого офіцера на посаді командира взводу.

Для мене незалежність – це щоденна боротьба у здобутті української держави, свідомий вибір за майбутнє української нації, незламна воля і принциповість у діях на своєму шляху,

– розповів військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, ніхто не очікував такого з боку Російської Федерації. Спочатку був рейд на Схід, захоплення Савур Могили, де Григорій прийняв командування ротою. Далі – Дебальцеве, поранення, тривала реабілітація і знову повернення на схід. Бути командиром для молодого майора – це не боятися приймати рішення.



Григорій, військовослужбовець ЗСУ / Скриншот з відео

"Якщо ти відчуваєш впевненість у діях командира, то ти будеш діяти. А якщо відчуваєш невпевненість, тоді вже буде хаос", – сказав Григорій.

У свої 29 років він встиг повоювати в таких місцях, як: Волноваха, Мар’їнка, Світлодарська Дуга і Золоте. Однак він не встиг створити родину.

Наразі я розумію, що пріоритет, це захист держави. Коли я закінчу з війною – буду планувати створення сім’ї,

– розповів українець.

Григорій поділився своїми мріями, вони по-військовому чіткі:

звільнити країну;

побудувати будинок;

створити родину.

Захисник мріє про мир після перемоги, бо надто багато знайомих і друзів полягли на Сході. Пробачити це молодий офіцер не може.

Активістка з Тернополя

Тернополянка Христина Білінська – ровесниця Незалежності, яка у 29 років реалізувала кілька сотень проєктів. Вона очолила міське управління сім’ї, молоді та дітей. Один з найвагоміших проєктів, який вдалося втілити Христині разом з друзями та однодумцями – це Центр науки.



Христина Білінська та її чоловік / Скриншот з відео

"Ми хотіли надихати дітей та молодь до створення чогось нового. Це єдиний комунальний Центр науки в Україні, де зібрано найцікавіші наукові експонати", – розповіла жінка.

Також вона зазначила, що пишається своїм народженням вже в незалежній Україні, адже це додає їй наснаги до роботи. "Незалежність – це усвідомлення того, що ти є громадянином своєї держави. Ніхто, крім тебе, не зробить твоєї справи", – наголосила активістка.

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