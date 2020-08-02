Не треба боятися: як підготуватися до консультації з психіатром?
Підготовка до візиту кожного медичного фахівця має свої особливості.
Перед прийомом стоматолога ми обов'язково обідаємо, аби 2-3 години опісля спокійно перечекати дію анестезії. Перед оглядом гінеколога – не робимо спринцювання, аби це не вплинуло на результати аналізів. А як підготуватися до консультації психіатра?
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Чому це зовсім не страшно?
Деякі стани – зокрема, апатія, розлади сну, відсутність апетиту або нерозбірливе поїдання їжі, постійна внутрішня напруга або роздратованість, безпідставне відчуття тривоги тощо – можуть свідчити про початок психічного розладу. І якщо вони тривають довше, ніж два тижні, – консультація психіатра буде дуже важливою.
Адже психічні розлади, як й інші захворювання, потребують вчасної діагностики та лікування.
Але через стереотипи та упередження люди нерідко звертаються по допомогу, аж поки ситуація не стане критичною. Часом людям здається, що прийом у психіатра створений спеціально для некерованих та гострих станів і обмежується автоматичним направленням на стаціонарне лікування.
Навіщо вам психолог?
Сучасний спеціаліст не працює у такий спосіб. Спочатку він чи вона запитає про проблеми, які спонукали вас прийти на консультацію. Далі – про ваші симптоми й про те, як ви з ними справляєтеся. Також він попросить вас розповісти про історію фізичних і психічних захворювань у вашій родині, як проходило лікування, про ліки, які ви вживали або вживаєте зараз.
Основна мета психіатричного огляду – з'ясувати потребу в наданні людині психіатричної допомоги, а також вирішити, яку саме допомогу та в який спосіб потрібно надавати.
Про що треба пам'ятати перед візитом до психіатра, як відбувається сама консультація, як до неї готуватися, читайте в новому випуску спецпроєкт "Психея" Також в матеріалі ви знайдете карту закладів, де можна отримати психіатричну допомогу.
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Уникайте неправдивих стереотипів, які можуть стати на заваді професійного лікування. Психіатрів не варто боятися, на відміну від наслідків розладу.
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