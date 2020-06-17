У Києві а Харкові співробітники Служби безпеки викрили діяльність неонацистського радикального осередку. Очолював це угруповання громадянин Росії.

Що з’ясувало слідство

За результатами досудового розслідування, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта. Останній пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До теми Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: Брентон Таррант фанатіє від неонацизму та відеоігор

Представники спецслужби додають, що для популяризації своїх поглядів зловмисники як виготовляли, так і розповсюджували екстремістську літературу. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі Києва та в Харкові. Цікаво, що частину таких матеріалів неонацисти отримували з Росії.

Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Крім того, видання терористичної тематики вони розповсюджували через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах. Загальна аудиторія цих груп становить понад 3 тисячі осіб.

Результати обшуків

Під час обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії правоохоронці вилучили:

понад 300 примірників нацистських видань,

прапори "Третього рейху",

зброю,

набої,

вибухові пристрої,

комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот,

чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону.

СБУ викрила діяльність неонацистського осередку (Фото: СБУ)

Що загрожує зловмисникам

Наразі триває досудове слідство. Кримінальне провадження відкрито за фактом підбурювання до вчинення терактів.

​Зверніть увагу Командир військового корабля виявився зрадником: отримав громадянство РФ та збирав секретні дані

Водночас правоохоронці вирішують питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.